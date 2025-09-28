Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

FRANCISCO ZAFRA MARCHAL

Ha mort als 89 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al Nou Tanatori Mémora.

NAVÀS

FRANCISCO GALERA MORALES

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sagrada Família.

BALSARENY

MANUEL GARCÍA POLAINO

Ha mort als 66 anys. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Balsareny.

CALDERS

ANNA RIBA EXPÓSITO

Ha mort als 62 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Calders.

IGUALADA

TERESA ENRICH ARAGAY

Ha mort als 96 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Funerària Anoia.

MARIA TAMARIT BARRULL

Ha mort als 92 anys. El funeral serà avui, a les 4 de la tarda, a la Funerària Anoia.

BERGA

PIO ARMENGOU PARERA

Ha mort als 84 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia.

AVIÀ

MARIA DOLORS FORNELL CAMPRUBÍ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí a la parròquia d’Avià.

