Necrològiques del 30 de setembre del 2025

Redacció

MANRESA

MARIA GLÒRIA PLA SUBIRANA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

JOSÉ GÓMEZ SIMÓN

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Abadal d’Àltima.

IGUALADA

MARTÍN MONTES BENITO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANTONIO GALLEGO NOGUERA

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MERCÈ ANGLERILL TUA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

