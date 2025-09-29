Necrològiques del 30 de setembre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA GLÒRIA PLA SUBIRANA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
JOSÉ GÓMEZ SIMÓN
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Abadal d’Àltima.
IGUALADA
MARTÍN MONTES BENITO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIO GALLEGO NOGUERA
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MERCÈ ANGLERILL TUA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
