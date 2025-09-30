Necrològiques de l'1 d'octubre de 2025
Redacció
Manresa
MANRESA
JOSE SORIA ACUÑA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.
BERGA
PROVIDÈNCIA RIBERA SEUBA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
IGUALADA
JOSÉ MARTÍN VALENCIA
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al cementiri vell.
MIGUEL CARO DÍAZ
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
CATALINA MISERACHS SOGAS
Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
