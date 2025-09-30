Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 d'octubre de 2025

Necrològiques

Necrològiques / Arxiu Particular

Redacció

Manresa

MANRESA

JOSE SORIA ACUÑA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.

BERGA

PROVIDÈNCIA RIBERA SEUBA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

IGUALADA

JOSÉ MARTÍN VALENCIA

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al cementiri vell.

MIGUEL CARO DÍAZ

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

CATALINA MISERACHS SOGAS

Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

