Mor als 91 anys la primatóloga Jane Goodall
L'activista ha traspassat aquest dimecres per causes naturals
Valentina Raffio
El món sencer plora aquest dimecres la mort de Jane Goodall. Plora la comunitat científica per haver perdut una de les seves referents més cèlebres i estimades de tots els temps. Ploren els amants dels animals per la pèrdua d’una activista que va demostrar que la vida salvatge mereix ser respectada i protegida.
La primatòloga i activista Jane Goodall, considerada la màxima experta mundial en ximpanzés, ha mort de causes naturals als 91 anys, segons ha confirmat aquest dimecres en un comunicat el Jane Goodall Institute. Goodall es trobava a Califòrnia, on estava fent un cicle de conferències.
Goodall passarà a la història pels seus descobriments sobre el comportament dels ximpanzés, que van revolucionar la comprensió científica de les capacitats i la vida interior dels primats. I també per la seva tasca incansable en la protecció dels seus hàbitats durant tota una vida dedicada als animals i a la conservació ambiental.
Una vida a l’Àfrica
Valerie Jane Morris-Goodall va néixer a Londres el 1934, en el si d’una família de classe mitjana. El seu primer contacte amb l’Àfrica va ser el 1958, quan va viatjar per primera vegada a Kènia, on va començar a treballar com a secretària a casa d’un amic de la família. Allà va conèixer el paleoantropòleg Louis Leakey, que li va encarregar un treball de camp amb ximpanzés a Gombe (Tanzània), aleshores dins el protectorat britànic.
Durant els primers mesos, els animals fugien quan Goodall s’acostava, però després van començar a acceptar la seva presència. Va ser llavors quan, després de guanyar-se la confiança dels primats, va fer el descobriment revolucionari que els ximpanzés utilitzaven eines, com fulles arrugades per treure aigua d’un forat massa estret per arribar-hi amb els llavis. Fins aquell moment, Leakey i altres destacats estudiosos dels primers humans creien que l’ús d’eines era un tret exclusivament humà.
Molt es va redefinir després, ja que Goodall també va observar que els ximpanzés caçaven primats més petits i en menjaven la carn, contradient la creença comuna que eren vegetarians.
Instal·lada al bosc de Gombe, a l’oest de Tanzània, i acompanyada inicialment per la seva mare, Goodall també va documentar l’ordre social dels ximpanzés i va descobrir que tenien personalitats distintes.
Una dècada i mitja després d’iniciar el seu treball de camp, va descobrir que alguns ximpanzés practicaven el canibalisme. “Vam comprovar que els ximpanzés podien ser brutals, que, com nosaltres, tenien un costat fosc en la seva naturalesa”, va escriure.
Pescar tèrmits
Amb poca formació acadèmica formal, Goodall inicialment va ignorar els procediments científics estàndard, com nomenar els subjectes per evitar lligams emocionals. En canvi, els va donar noms, com David Greybeard, el primer ximpanzé que es va fer amic seu i el primer que va observar despullant una branca per utilitzar-la als termiters i extreure’n insectes com a aliment.
Observant altres ximpanzés als quals va posar noms com Flo, Fifi, Mr. McGregor i Goliath, va documentar comportaments similars als humans, com abraçades, petons, cops a l’esquena i pessigolles.
Recel científic
“Eren extremadament arrogants, la majoria d’ells”, recordava Goodall en una entrevista de 2023. “Deien coses com: ‘Bé, ella només és una noia. Ve directament d’Anglaterra. Per què l’hauríem de creure?’ Un fins i tot va dir: ‘Potser ella va ensenyar als ximpanzés a utilitzar eines’”.
Un article de portada de la revista National Geographic el 1963 va situar el treball de Goodall a Tanzània a l’atenció mundial. El relat en primera persona de Goodall es va acompanyar de les fotografies del fotògraf de vida salvatge Baron Hugo van Lawick, que havia estat enviat per documentar la seva vida aventurera. Tots dos es van casar el 1964 i van tenir un fill, Hugo, abans de divorciar-se el 1974.
Tot i que Goodall no tenia cap títol universitari, Leakey va aconseguir que fos admesa a un programa de doctorat a la Universitat de Cambridge. Va obtenir el seu doctorat en etologia, la ciència del comportament animal, el 1965. Aquell mateix any es va estrenar un documental de National Geographic sobre el seu treball a l’Àfrica.
Goodall va utilitzar la seva fama per ampliar l’interès pel benestar dels animals en perill i els seus hàbitats. El 1977 va fundar el Jane Goodall Institute, que dona suport a la investigació a Gombe i treballa en programes de conservació centrats en les comunitats. Un d’aquests programes ofereix beques educatives a nenes tanzanes.
Conferenciant i autora
Ja amb més de vuitanta anys, Goodall va continuar sent una conferenciant incansable sobre la protecció dels ximpanzés de l’extinció i l’atenció a les persones que viuen a prop seu. Al llarg de les dècades va escriure nombrosos llibres sobre el tema, incloent Els ximpanzés de Gombe: patrons de comportament i La meva vida amb els ximpanzés.
Va tenir un petit conflicte amb el seu llibre de 2013, Seeds of Hope: Wisdom and Wonder From the World of Plants, ja que es va descobrir que diversos passatges havien estat copiats d’altres publicacions sense atribució. Goodall va demanar disculpes, culpant un horari de treball molt atrafegat i la presa desorganitzada de notes. Una edició revisada es va publicar un any després.
Va participar en nombrosos films, inclòs Jane (2017), un documental guanyador d’un Emmy que mostrava material inèdit del seu treball de camp primerenc a Tanzània. La reina Elisabet II la va nomenar Dama de l’Imperi Britànic, i les Nacions Unides la van designar Missatgera de la Pau el 2005.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya