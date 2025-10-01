Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques / Arxiu Particular

Redacció

SÚRIA

LLUÏSA CARMONA GARCÍA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Súria.

NAVÀS

MARIA DAINA ARNAU

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

TRINIDAD GARCÍA VEGA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

CARDONA

NÚRIA CASAS COLETAS

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.

CASTELLBELL I EL VILAR

FAUSTINO ARCO MERCADO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

MONISTROL

CONSUELO GARCÍA FERÁNDEZ

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

SANTA MARGARIDA

ROSA TOMASA TUTUSAUS

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Margarida de Montbui.

TEMES

