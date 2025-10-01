Necrològiques del 2 d'octubre del 2025
Redacció
SÚRIA
LLUÏSA CARMONA GARCÍA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Súria.
NAVÀS
MARIA DAINA ARNAU
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
TRINIDAD GARCÍA VEGA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
CARDONA
NÚRIA CASAS COLETAS
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.
CASTELLBELL I EL VILAR
FAUSTINO ARCO MERCADO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
MONISTROL
CONSUELO GARCÍA FERÁNDEZ
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.
SANTA MARGARIDA
ROSA TOMASA TUTUSAUS
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Margarida de Montbui.
Subscriu-te per seguir llegint
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya