Necrològiques del 3 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques / Arxiu Particular

Redacció

MANRESA

MARIA LLUÏSA ALCAÑIZ PLADELLORENS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA CARRERAS CONCUSTELL

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

NAVÀS

ROSA FLORES FLORES

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

BERGA

JULIA MACARRO LUCEÑO

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

AVIÀ

MONTSERRAT BARNIOL SUBIRANA

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia d’Avià.

IGUALADA

JULIETA BALCELLS RAMÍREZ

Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PEPITA CARBONELL PUJADÓ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PUIGCERDÀ

MARIA ZAFRA QUERALTA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

