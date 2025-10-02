Necrològiques del 3 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA LLUÏSA ALCAÑIZ PLADELLORENS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA CARRERAS CONCUSTELL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
NAVÀS
ROSA FLORES FLORES
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
BERGA
JULIA MACARRO LUCEÑO
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
AVIÀ
MONTSERRAT BARNIOL SUBIRANA
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia d’Avià.
IGUALADA
JULIETA BALCELLS RAMÍREZ
Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PEPITA CARBONELL PUJADÓ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PUIGCERDÀ
MARIA ZAFRA QUERALTA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
