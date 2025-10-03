Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
MANRESA
LLUÏSA PARRA SÁNCHEZ
Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia a la parròquia de Crist Rei de Manresa.
PERE MÁRQUEZ ZARAGOZA
Ha mort als 80 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a 2/4 de 10 del matí al tanatori de Mémora.
ROSA MARGARIT MAS
Ha mort als 76 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a 2/4 d’11 al tanatori de Mémora.
ALBA BACARDIT BALSEGA
Ha mort als 48 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia al tanatori de Mémora.
ROSA DELS ÀNGELS GARCÍA GARCÍA
Ha mort 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a la 1 del migdia al tanatori de Mémora.
SALLENT
JOSEP VILASECA RIERA
Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al tanatori de Sallent.
BERGA
ALFONS MATA CASAGRAN
Ha mort als 82 anys. El funeral serà aquest dissabte a les 12 del migdia a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
CALAF
RAMON MONTANER CASTELLANA
Ha mort als 68 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte les 6 de la tarda a l’església de Sant Jaume de Calaf.
IGUALADA
JULIETA BALCELLS RAMÍREZ
Ha mort als 57 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.
PEPITA CARBONELL PUJADÓ
Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
