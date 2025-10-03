Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 d'octubre del 2025

MANRESA

LLUÏSA PARRA SÁNCHEZ

Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia a la parròquia de Crist Rei de Manresa.

PERE MÁRQUEZ ZARAGOZA

Ha mort als 80 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a 2/4 de 10 del matí al tanatori de Mémora.

ROSA MARGARIT MAS

Ha mort als 76 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a 2/4 d’11 al tanatori de Mémora.

ALBA BACARDIT BALSEGA

Ha mort als 48 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia al tanatori de Mémora.

ROSA DELS ÀNGELS GARCÍA GARCÍA

Ha mort 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a la 1 del migdia al tanatori de Mémora.

SALLENT

JOSEP VILASECA RIERA

Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al tanatori de Sallent.

BERGA

ALFONS MATA CASAGRAN

Ha mort als 82 anys. El funeral serà aquest dissabte a les 12 del migdia a l’església de Santa Eulàlia de Berga.

CALAF

RAMON MONTANER CASTELLANA

Ha mort als 68 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte les 6 de la tarda a l’església de Sant Jaume de Calaf.

IGUALADA

JULIETA BALCELLS RAMÍREZ

Ha mort als 57 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.

PEPITA CARBONELL PUJADÓ

Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

