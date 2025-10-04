Necrològiques del 5 d'octubre de 2025
MANRESA
JAUME CODINA VILA. Ha mort a l’edat de 90 anys. El funeral tindrà lloc avui a les deu del matí a la parròquia de Sant Josep (Poble Nou).
ROSA ANGRILL VILALTA. Ha mort a l’edat de 81 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí al Nou Tanatori Mémora.
MANUELA RUIZ SANCHEZ. Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral tindrà lloc avui a les dotze del migdia al Nou Tanatori Mémora.
SALLENT
ROSA CASÒLIVA JORDÀ. Ha mort a l’edat de 90 anys. El funeral tindrà lloc avui a 2/4 d’onze del matí a la parròquia de Santa Maria.
PUIGCERDÀ
DOMINGA DURAN MORICHE. El funeral tindrà lloc avui a les onze del matí a l’església de Sant Domènec.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
MIQUEL CANALS RIBERA. Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les deu del matí a la parròquia.
VILANOVA DEL CAMÍ
EUSEBIA GALÁN GALÁN. Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les deu del matí a l’Oratori de la Funerària Anoia.
