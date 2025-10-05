NECROLÒGIQUES DEL 6 D'OCTUBRE DEL 2025
MANRESA
TONI PUIG SORINAS
Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.
MARIA ORGAZ BARRANCO
Ha mort a l’edat de 95 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
CRISTINA YUSTE MAS
Ha mort a l’edat de 39 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.
SÚRIA
PERE TERRONES DE HARO
Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 10 h a la parròquia Sant Cristòfol.
VILANOVA DEL CAMÍ
JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 69 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 11 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
IGUALADA
TOMÁS MASEGOSA GARCÍA
Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
