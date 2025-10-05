Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

NECROLÒGIQUES DEL 6 D'OCTUBRE DEL 2025

MANRESA

TONI PUIG SORINAS

Ha mort a l’edat de 86 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.

MARIA ORGAZ BARRANCO

Ha mort a l’edat de 95 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.

CRISTINA YUSTE MAS

Ha mort a l’edat de 39 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.

SÚRIA

PERE TERRONES DE HARO

Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 10 h a la parròquia Sant Cristòfol.

VILANOVA DEL CAMÍ

JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 69 anys. El funeral es farà aquest dilluns a les 11 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

IGUALADA

TOMÁS MASEGOSA GARCÍA

Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

