Necrològiques del 7 d'octubre del 2025
Redacció
SANT FRUITÓS DE BAGES
PACO HERNÁNDEZ SORIANO
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BALSARENY
JOSÉ ANTONIO TORO AVALOS
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Balsareny.
IGUALADA
JOSEFA BONET TRULL
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
EDUARDO MALDONADO ORTEGA
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
