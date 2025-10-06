Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 7 d'octubre del 2025

SANT FRUITÓS DE BAGES

PACO HERNÁNDEZ SORIANO

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BALSARENY

JOSÉ ANTONIO TORO AVALOS

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Balsareny.

IGUALADA

JOSEFA BONET TRULL

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

EDUARDO MALDONADO ORTEGA

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

