Necrològiques del 8 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
ROSA PRAT FERRER
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ANTONIO QUESADA CASTILLO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
YNÉS VICENTE FLORES
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP VILA SELLARES
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
LLÍVIA
LLUÍS DELCOR SERRA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia.
BERGA
JUAN PATÓN BARCHINO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
GEMMA ARMENGOU JUNCÀ
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
JORDI DURAN ESTEVE
Ha mort als 70 anys.
IGUALADA
VASYL ZASYEDKO
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FREDERIC FLORENSA ROSELLÓ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
