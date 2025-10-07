Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 d'octubre del 2025

Necrològiques

Redacció

MANRESA

ROSA PRAT FERRER

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ANTONIO QUESADA CASTILLO

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

YNÉS VICENTE FLORES

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSEP VILA SELLARES

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

LLÍVIA

LLUÍS DELCOR SERRA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia.

BERGA

JUAN PATÓN BARCHINO

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

GEMMA ARMENGOU JUNCÀ

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

JORDI DURAN ESTEVE

Ha mort als 70 anys.

IGUALADA

VASYL ZASYEDKO

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FREDERIC FLORENSA ROSELLÓ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

