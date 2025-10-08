Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 d'octubre del 2025

MANRESA

ANTONIA SÁNCHEZ LILLO

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

DANIEL MANI HERNÁNDEZ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

RAJADELL

FRANCESC GRAU RIUS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fals.

AVINYÓ

CLAUDI MARCH SEGURA

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.

EL PONT DE VILOMARA

VALENTÍ CASAS BOSCH

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.

IGUALADA

ANTONI QUINTANA PINEDA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

