Necrològiques del 9 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
ANTONIA SÁNCHEZ LILLO
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
DANIEL MANI HERNÁNDEZ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
RAJADELL
FRANCESC GRAU RIUS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fals.
AVINYÓ
CLAUDI MARCH SEGURA
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.
EL PONT DE VILOMARA
VALENTÍ CASAS BOSCH
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.
IGUALADA
ANTONI QUINTANA PINEDA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal