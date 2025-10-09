Necrològiques del 10 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
JOSEFA PÁEZ REINA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
FELISA ARNAIZ SALAZAR
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Carme.
MARI DOLORES GALLEGO MESA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
IGUALADA
RAFAEL AMAT RAMON
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSÉ DÍAZ MARTÍN
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social