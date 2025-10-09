Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

JOSEFA PÁEZ REINA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

FELISA ARNAIZ SALAZAR

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Carme.

MARI DOLORES GALLEGO MESA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

IGUALADA

RAFAEL AMAT RAMON

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSÉ DÍAZ MARTÍN

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

