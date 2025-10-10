Necrològiques de l'11 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA VALL MORERA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
JOAN S. RAFAT SELGA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
ANDRÉS HERGUIDO RAMÍREZ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS
ANTONIA CERRAJERO GONZÁLEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
VALENTÍ CAMPRUBÍ SEGUÍ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
ESTEVE NAVARRO SOLSONA
Ha mort als 62 anys.
AVIÀ
JOAN LLUÍS SABATA TARRÉS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia d’Avià.
IGUALADA
MARC POCH CASADO
Ha mort als 51 anys.
