Necrològiques de l'11 d'octubre del 2025

Redacció

MANRESA

MARIA VALL MORERA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

JOAN S. RAFAT SELGA

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

ANDRÉS HERGUIDO RAMÍREZ

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FRUITÓS

ANTONIA CERRAJERO GONZÁLEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

VALENTÍ CAMPRUBÍ SEGUÍ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

ESTEVE NAVARRO SOLSONA

Ha mort als 62 anys.

AVIÀ

JOAN LLUÍS SABATA TARRÉS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia d’Avià.

IGUALADA

MARC POCH CASADO

Ha mort als 51 anys.

