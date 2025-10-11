Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

GIRONELLA

ANTONIO ESTRADA TARRÉS. Ha mort als 89 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gironella.

Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

