Necrològiques del dilluns 13 d'octubre del 2025
Artés
ARACELI GONZÁLEZ LUQUE
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
Berga
ADELA HERNÁNDEZ ALARCÓN
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a Santa Eulàlia de Berga.
Calaf
NAPOLÉO CABALLOL CABALLOL
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Jaume.
Callús
JOSEFINA RODRÍGO PÉREZ
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Mémora de Manresa.
Igualada
ANTONIO ESPADA PRIETO
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Fàtima de la localitat.
PAQUITA PUIGGRÒS RIERA
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
MONTSERRAT COLOM TORRAS
Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JUANA JÓDAR RIERA
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Manresa
ISABEL PLANELL MARTÍNEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora.
Navàs
RAMON VALL SALA
Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
La Nou de Berguedà
RAMON FUSTÉ ARMENGOU
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Malanyeu.
Santa Margarida de Montbui
JOSEP GOBERNA SAUMELL
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església del municipi.
Sant Vicenç de Castellet
MARIA ROSA TORREBADELLA ANGLARILL
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia del municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»