Necrològiques del dilluns 13 d'octubre del 2025

Artés

ARACELI GONZÁLEZ LUQUE

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

Berga

ADELA HERNÁNDEZ ALARCÓN

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a Santa Eulàlia de Berga.

Calaf

NAPOLÉO CABALLOL CABALLOL

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Jaume.

Callús

JOSEFINA RODRÍGO PÉREZ

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Mémora de Manresa.

Igualada

ANTONIO ESPADA PRIETO

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Fàtima de la localitat.

PAQUITA PUIGGRÒS RIERA

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

MONTSERRAT COLOM TORRAS

Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JUANA JÓDAR RIERA

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Manresa

ISABEL PLANELL MARTÍNEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora.

Navàs

RAMON VALL SALA

Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

La Nou de Berguedà

RAMON FUSTÉ ARMENGOU

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Malanyeu.

Santa Margarida de Montbui

JOSEP GOBERNA SAUMELL

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església del municipi.

Sant Vicenç de Castellet

MARIA ROSA TORREBADELLA ANGLARILL

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia del municipi.

