Necrològiques del 14 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

SANTPEDOR

MARIUS ESPINALT FERRER

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.

IGUALADA

JUAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Fàtima.

Víctima d'abusos sexuals en l'àmbit familiar del Pont de Vilomara: «La lentitud de la justícia només genera més dolor»

Necrològiques del 14 d'octubre del 2025

