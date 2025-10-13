Necrològiques del 14 d'octubre del 2025
Redacció
SANTPEDOR
MARIUS ESPINALT FERRER
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.
IGUALADA
JUAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Fàtima.
