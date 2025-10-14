Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 d'octubre del 2025

CARDONA

JAVIER LOZANO DÍAZ

Ha mort als 41 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Cardona.

BERGA

CONXITA BASCOMPTE ROCA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

ALONSO ROJAS PÉREZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEP MARIA TOMÀS CARDONA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

