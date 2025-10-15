Necrològiques del 16 d'octubre de 2025
Regió7
CASTELLBELL I EL VILAR
LAURO FARGUELL CLOTET
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Vilar.
SÚRIA
MARC BALAGUER SERRA
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 3 de la tarda, al tanatori Abadal d’Àltima.
BERGA
CONXITA BASCOMPTE ROCA
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
PUIG-REIG
CONCEPCIÓ ROTÉS DALMASES
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.
IGUALADA
JOAQUIM MANCHÓN BAYÓ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Martí de Carme.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
