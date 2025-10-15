Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 d'octubre de 2025

CASTELLBELL I EL VILAR

LAURO FARGUELL CLOTET

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Vilar.

SÚRIA

MARC BALAGUER SERRA

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 3 de la tarda, al tanatori Abadal d’Àltima.

BERGA

CONXITA BASCOMPTE ROCA

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

PUIG-REIG

CONCEPCIÓ ROTÉS DALMASES

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.

IGUALADA

JOAQUIM MANCHÓN BAYÓ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Martí de Carme.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

