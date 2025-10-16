Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

CARME MODINOS SORINAS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

DOLORS MONTES RUIZ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANTPEDOR

FELISA DONOSO MONTERO

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Pere.

VILADORDIS

MARIA CARMEN MENESES ALONSO

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Viladordis.

SÚRIA

JOAN SOLÉ SABATA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT SALVADOR

FERRAN ROCA PAYAROL

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

IRENE TOMÀS SERRANO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Navàs.

BERGA

FREDERIC MÁRQUEZ RUIZ

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

BIENVENIDO MENA HERNADO

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ

EMILIANA DUARTE SANTANO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Hilari.

