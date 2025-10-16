Necrològiques del 17 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
CARME MODINOS SORINAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
DOLORS MONTES RUIZ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANTPEDOR
FELISA DONOSO MONTERO
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
VILADORDIS
MARIA CARMEN MENESES ALONSO
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Viladordis.
SÚRIA
JOAN SOLÉ SABATA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT SALVADOR
FERRAN ROCA PAYAROL
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
IRENE TOMÀS SERRANO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Navàs.
BERGA
FREDERIC MÁRQUEZ RUIZ
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
BIENVENIDO MENA HERNADO
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
EMILIANA DUARTE SANTANO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Hilari.
