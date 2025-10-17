Necrològiques del 18 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
ASCENSIÓN GAÑÁN DE GREGORIO
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
RAFAEL PIZARRO VENTEO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
MAGÍ MESTRES VIDAL
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Crist Rei.
CALLÚS
MERCÈ FRUTOS MASSANA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Sadurní.
SANT VICENÇ
NÚRIA CASAS BAYONA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.
