Necrològiques del 18 d'octubre del 2025

Redacció

MANRESA

ASCENSIÓN GAÑÁN DE GREGORIO

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

RAFAEL PIZARRO VENTEO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

MAGÍ MESTRES VIDAL

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Crist Rei.

CALLÚS

MERCÈ FRUTOS MASSANA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Sadurní.

SANT VICENÇ

NÚRIA CASAS BAYONA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

Dispositiu contra els multireincidents dels Mossos aquest divendres a Manresa

Denuncien en una hora quatre persones per dur armes blanques al centre de Manresa

La visita d'Ada Colau a Manresa pel Tocats de la Lletra, en imatges

Orange pateix una incidència que provoca congestió a la xarxa mòbil

Les formigues vives poden transformar la llet en iogurt

Imatges de la presentació dels 120 anys del CE Manresa al Museu del Barroc

Laia Font i Thierno Diallo, a punt per al Mundial de Jakarta

