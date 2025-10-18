Necrològiques del 19 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
JOANA GIFRÉ VALLDEORIOLA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MARGARITA ESPAÑA ZORRILLA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA ISABEL PALOMARES GARRIDO
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
CAPELLADES
ENCARNACIÓN PÉREZ CUBO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
