Necrològiques del 20 d'octubre del 2025
Redació
MANRESA
JAIME DEL RIO CORRAL
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al tanatori Mémora.
MARI ESCRIBANO LÓPEZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1, al tanatori Mémora.
DESI CASTELLANO DÍAZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, al tanatori Mémora.
TONET ESCODA ORRIT
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la parroquia de Menàrguens.
AVINYÓ
MAGDALENA MACIÀ CASADEMUNT
Ha mort als 75 anys.
CASTELLTERÇOL
ROSA CLAVERIA LATORRE
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’església Sant Fruitós.
MONISTROL DE MONTSERRAT
ANA CAÑETE BUENO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a la parròquia de Sant Pere.
CARDONA
CLIMENT SITGES PONS
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església de Cardona.
SOLSONA
SÒNIA ASTASIO FERNÁNDEZ
El funeral serà a les 12, a la catedral de Solsona.
BERGA
MARC LÓPEZ SANTACREU
El funeral serà a 2/4 d’11, a Santa Eulàlia.
ÀNGELS GARCÍA MALDONADO
El funeral serà, a 2/4 de 5, a l’església Santa Eulàlia.
IGUALADA
CARLES RASPALL GRAU
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc a les 5, a la Funerària Anoia.
PROVIDENCIA PALACIOS PALACIOS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc a les 4, a la parròquia de la Sagrada Família.
CONXITA CALVET CÒDOL
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc a les 11, a la Funerària Anoia.
