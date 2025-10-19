Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 d'octubre del 2025

Necrològiques

Redació

MANRESA

JAIME DEL RIO CORRAL

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al tanatori Mémora.

MARI ESCRIBANO LÓPEZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1, al tanatori Mémora.

DESI CASTELLANO DÍAZ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, al tanatori Mémora.

TONET ESCODA ORRIT

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la parroquia de Menàrguens.

AVINYÓ

MAGDALENA MACIÀ CASADEMUNT

Ha mort als 75 anys.

CASTELLTERÇOL

ROSA CLAVERIA LATORRE

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’església Sant Fruitós.

MONISTROL DE MONTSERRAT

ANA CAÑETE BUENO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a la parròquia de Sant Pere.

CARDONA

CLIMENT SITGES PONS

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església de Cardona.

SOLSONA

SÒNIA ASTASIO FERNÁNDEZ

El funeral serà a les 12, a la catedral de Solsona.

BERGA

MARC LÓPEZ SANTACREU

El funeral serà a 2/4 d’11, a Santa Eulàlia.

ÀNGELS GARCÍA MALDONADO

El funeral serà, a 2/4 de 5, a l’església Santa Eulàlia.

IGUALADA

CARLES RASPALL GRAU

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc a les 5, a la Funerària Anoia.

PROVIDENCIA PALACIOS PALACIOS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc a les 4, a la parròquia de la Sagrada Família.

CONXITA CALVET CÒDOL

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc a les 11, a la Funerària Anoia.

