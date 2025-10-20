Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 d'octubre de 2025

Regió7

Manresa

SANTPEDOR

ENRIQUETA COMAS PLAYÀ

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

CASTELLGALÍ

ALICIA DE PAZ ÁLVAREZ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de la Seu.

CALLÚS

FRASCO SEVILLANO MARTÍN

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.

IGUALADA

ENRIC TORRENTS MATEU

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

LÍDIA BLANCH GILI

Ha mort als 41 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

LORENZO SÁNCHEZ AGÚNDEZ

Ha mort als 52 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

