Necrològiques del 21 d'octubre de 2025
Regió7
SANTPEDOR
ENRIQUETA COMAS PLAYÀ
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
CASTELLGALÍ
ALICIA DE PAZ ÁLVAREZ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de la Seu.
CALLÚS
FRASCO SEVILLANO MARTÍN
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.
IGUALADA
ENRIC TORRENTS MATEU
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
LÍDIA BLANCH GILI
Ha mort als 41 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
LORENZO SÁNCHEZ AGÚNDEZ
Ha mort als 52 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
