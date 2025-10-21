Necrològiques del 22 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
SANTIAGO MERCÈ CODINA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
MARIA VILARDELL SERRA
Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT FRUITÓS
CÈLIA GALLART GALOBART
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
L’AMETLLA DE MEROLA
RAMON VILÀ ESCUDÉ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Mateu de l’Ametlla de Merola.
IGUALADA
FELIPE ALCARAZ LUQUE
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO NIETO SÁNCHEZ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
