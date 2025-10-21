Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 d'octubre del 2025

MANRESA

SANTIAGO MERCÈ CODINA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

MARIA VILARDELL SERRA

Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT FRUITÓS

CÈLIA GALLART GALOBART

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

L’AMETLLA DE MEROLA

RAMON VILÀ ESCUDÉ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Mateu de l’Ametlla de Merola.

IGUALADA

FELIPE ALCARAZ LUQUE

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO NIETO SÁNCHEZ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

