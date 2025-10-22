Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

BERGA

MIQUEL SERRANO PEREA

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

ARTÉS

DOLORES SOLDEVILA PLANS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria.

SÚRIA

DOLORES RAMELLS CAPDEVILA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

NAVÀS

IVAN ZAPATA PIEDRA

Ha mort als 44 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.

IGUALADA

MICAELA VERDEGAY RAMOS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al cementiri Vell d’Igualada.

LOLITA PLAZA BAUTISTA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOANA MUNNÉ DALMASES

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

GRACIA GARCÍA MORENO

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

