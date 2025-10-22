Necrològiques del 23 d'octubre del 2025
Redacció
BERGA
MIQUEL SERRANO PEREA
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
ARTÉS
DOLORES SOLDEVILA PLANS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria.
SÚRIA
DOLORES RAMELLS CAPDEVILA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
NAVÀS
IVAN ZAPATA PIEDRA
Ha mort als 44 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.
IGUALADA
MICAELA VERDEGAY RAMOS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al cementiri Vell d’Igualada.
LOLITA PLAZA BAUTISTA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOANA MUNNÉ DALMASES
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
GRACIA GARCÍA MORENO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
