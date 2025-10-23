Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 d'octubre del 2025







MANRESA

CRISTOBAL HERNÁNDEZ IZQUIERDO

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTA MARIA D’OLÓ

ISABEL LLERA VEGA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori d’Artés.

BERGA

ALEJANDRO CABRERIZO LÓPEZ

Ha mort als 86 anys.

CAPELLADES

ANA GÓMEZ PONTIVEROS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Capellades.

BELLVER DE CERDANYA

JOAN SOLER FABRA

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Maria de Talló de Bellver.

PUIGCERDÀ

JOSEP FERRÉ RUANA

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

