Necrològiques del 24 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
CRISTOBAL HERNÁNDEZ IZQUIERDO
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTA MARIA D’OLÓ
ISABEL LLERA VEGA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori d’Artés.
BERGA
ALEJANDRO CABRERIZO LÓPEZ
Ha mort als 86 anys.
CAPELLADES
ANA GÓMEZ PONTIVEROS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Capellades.
BELLVER DE CERDANYA
JOAN SOLER FABRA
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Maria de Talló de Bellver.
PUIGCERDÀ
JOSEP FERRÉ RUANA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
