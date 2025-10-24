Necrològiques del 25 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
JOAN FRANCH VENTURÓS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
SANT VICENÇ
MARIA VILASECA BAGUES
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
BERGA
ADA MACHO INIESTA
Ha mort als 78 anys. La vetlla tindrà lloc avui, al tanatori Ferran de Berga, de 10 a 1, i de 4 a 7 de la tarda.
FRANK IWANIEC IWANIEC
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
PUIG-REIG
JOAN GARRIGA FELIU
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
NICOLAU PONCELL PUIG
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
RAMON CEMELI SALA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CARME DOMÈNECH ESCURA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»