Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 25 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

JOAN FRANCH VENTURÓS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

SANT VICENÇ

MARIA VILASECA BAGUES

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.

BERGA

ADA MACHO INIESTA

Ha mort als 78 anys. La vetlla tindrà lloc avui, al tanatori Ferran de Berga, de 10 a 1, i de 4 a 7 de la tarda.

FRANK IWANIEC IWANIEC

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

PUIG-REIG

JOAN GARRIGA FELIU

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

NICOLAU PONCELL PUIG

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

RAMON CEMELI SALA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CARME DOMÈNECH ESCURA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

El teu gos és dretà o esquerrà? El simple test per descobrir-ho i per què és important saber-ho

El teu gos és dretà o esquerrà? El simple test per descobrir-ho i per què és important saber-ho

Necrològiques del 25 d'octubre del 2025

Necrològiques del 25 d'octubre del 2025

L’empresa de treball temporal GCT Plus estrena nova oficina a Manresa

L’empresa de treball temporal GCT Plus estrena nova oficina a Manresa

Evacuen en helicòpter un motorista ferit greu en un accident a Bellprat

Evacuen en helicòpter un motorista ferit greu en un accident a Bellprat

Crema una pila de deixalles a Els Hostalets de Pierola

Crema una pila de deixalles a Els Hostalets de Pierola

Vilanova dedica tres places a un exalcalde, a un metge de la població i a la primera ministra de Defensa

Vilanova dedica tres places a un exalcalde, a un metge de la població i a la primera ministra de Defensa

El congrés d'ecoturisme a Sant Benet tanca amb una crida global a la regeneració i la sostenibilitat del sector

El congrés d'ecoturisme a Sant Benet tanca amb una crida global a la regeneració i la sostenibilitat del sector

La 080 Barcelona Fashion i el REC.0 premien la marca emergent D'Ars

La 080 Barcelona Fashion i el REC.0 premien la marca emergent D'Ars
Tracking Pixel Contents