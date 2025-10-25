Necrològiques del 26 d'octubre del 2025
MANRESA
VALENTÍ SERRA JUVELLS
Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la basílica de Santa Maria de la Seu.
JOSEP JUNCADELLA ROJAS
CARDONA
JOAN MASAS GARRIGA
Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Cardona.
MOIÀ
JOSÉ SOLÍS VERDEGAY
Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 10 del matí al tanatori de Mémora de Manresa.
SANT CORNELI
JOAQUIM RAMOS ORERO
Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Corneli.
