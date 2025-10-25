Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 d'octubre del 2025

logo Necros

logo Necros

MANRESA

VALENTÍ SERRA JUVELLS

Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la basílica de Santa Maria de la Seu.

JOSEP JUNCADELLA ROJAS

Esquela Josep Juncadella Rojas

Esquela Josep Juncadella Rojas / R7

CARDONA

JOAN MASAS GARRIGA

Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Cardona.

Joan Massa Garriga

Joan Massa Garriga / R7

MOIÀ

JOSÉ SOLÍS VERDEGAY

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 10 del matí al tanatori de Mémora de Manresa.

SANT CORNELI

JOAQUIM RAMOS ORERO

Ha mort als 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Corneli.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  3. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  4. La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
  5. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  6. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  7. 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
  8. Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia

El Cadí La Seu tampoc troba el camí de la victòria contra l'Estudiantes (97-83)

El Cadí La Seu tampoc troba el camí de la victòria contra l'Estudiantes (97-83)

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

Calaf enceta el Centenari dels Pastorets amb un espectacle que reuneix generacions d'actors

Calaf enceta el Centenari dels Pastorets amb un espectacle que reuneix generacions d'actors

Xavier Marcet, consultor i conferenciant: "Els joves que només es volen quedar a casa teletreballant poden acabar fora del sistema perquè són els més fàcils de substituir"

Xavier Marcet, consultor i conferenciant: "Els joves que només es volen quedar a casa teletreballant poden acabar fora del sistema perquè són els més fàcils de substituir"

Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral

Ni mal d'esquena ni hèrnia discal: els signes d'alarma per sospitar d'un tumor vertebral

Necrològiques del 26 d'octubre del 2025

Necrològiques del 26 d'octubre del 2025

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida
Tracking Pixel Contents