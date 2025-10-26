Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques 27 d'octubre del 2025

SANTPEDOR

CARMEN CRUZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda al convent de Sant Francesc.

SANT JOAN

RAFEL MARTÓN RODRÍGUEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda al tanatori de Mémora.

BALSARENY

JOSEP SOLER DIARS

Ha mort als 68 anys.

BERGA

SALVADOR BATRIU LLADÓ

Ha mort als 97 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 d’11 a la residència Nostra Senyora de Queralt.

DOMINGO GUTIÉRREZ GIMÉNEZ

Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga.

AVIÀ

ROSA PADULLÉS CAMPS

Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan.

