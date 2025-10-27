Necrològiques del 28 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
ANTONIA NIETO SÁNCHEZ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
AVINYÓ
MIREIA ROCA CALVO
Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
MARIA GUALS PORREDON
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Cardona.
BERGA
JORDI LLIMÓS VILARDELL
Ha mort als 52 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
PILAR ISANTA SATÓ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MANUEL MANZANO VARGAS
Ha mort als 93 anys. La vetlla tindrà lloc avui, de 9 a 2/4 de 12.
IGUALADA
JOAN COMELLAS BENÍTEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
