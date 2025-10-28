Necrològiques del 29 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA ROSER MASSIP PRESCULÍ
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
FRANCESC VILA COSTA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JORDI CORDERROURA LLARI
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
PURA DÍAZ SÁNCHEZ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
