Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 d'octubre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

CARMEN PRADAS MARÍN

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

FIDEL LUENGO MUÑOZ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARI CARMEN FLORES MOYA

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

CASTELLBELL I EL VILAR

JOAN BADIA CAMPRUBÍ

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs.

BERGA

PETRA MURILLO AGREDANO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

PILAR VELASCO EXPÓSITO

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MANUELA VALLEJO MORENO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  3. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  4. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  5. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  6. Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
  7. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  8. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

La nova il·luminació de Montserrat, en un minut

La nova il·luminació de Montserrat, en un minut

Convoquen una concentració aquest dijous davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agressió sexual a una menor

Convoquen una concentració aquest dijous davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agressió sexual a una menor

Necrològiques del 30 d'octubre del 2025

Necrològiques del 30 d'octubre del 2025

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

Pressupost per a l’esport central

Pressupost per a l’esport central

Montserrat s'il·lumina de nit amb una nova imatge artística a la plaça i la basílica

Montserrat s'il·lumina de nit amb una nova imatge artística a la plaça i la basílica

Un any de la DANA: emotiu funeral marcat per la tensió i la distància de Mazón

Un any de la DANA: emotiu funeral marcat per la tensió i la distància de Mazón
Tracking Pixel Contents