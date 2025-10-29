Necrològiques del 30 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
CARMEN PRADAS MARÍN
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
FIDEL LUENGO MUÑOZ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARI CARMEN FLORES MOYA
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CASTELLBELL I EL VILAR
JOAN BADIA CAMPRUBÍ
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia del Borràs.
BERGA
PETRA MURILLO AGREDANO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
PILAR VELASCO EXPÓSITO
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MANUELA VALLEJO MORENO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
