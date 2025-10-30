Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 31 d'octubre del 2025

Redacció

MANRESA

JESÚS DE LA CRUZ CHECA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Valldaura.

CARMEN RUIZ GARCÍA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MÓNICA GARCÍA GARCÍA

Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

TERESA AVELLANA DUCH

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

CATERINA PUIG ESTRUCH

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.

SANT FRUITÓS

JOSE GUBIANAS CARNE

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTA MARIA D’OLÓ

JAUME PASCUAL VILANOVA

Ha mort als 80 anys.

NAVARCLES

MARIA ARSEGUL TORRAS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església de Navarcles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ISIDRO ROURA CASELLAS

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

CASTELLGALÍ

JOSEFA CLARENA CLARET

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Castellgalí.

BERGA

MARIA SOLSONA MAS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JOSEP MARIA ROSET MANASANCH

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANTONIA FUENTES MARTÍNEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ROSA SOTERAS BARTROLÍ

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA DELS ÀNGELS SOLÀ COSTA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.

