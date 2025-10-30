Necrològiques del 31 d'octubre del 2025
Redacció
MANRESA
JESÚS DE LA CRUZ CHECA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Valldaura.
CARMEN RUIZ GARCÍA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MÓNICA GARCÍA GARCÍA
Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
TERESA AVELLANA DUCH
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
CATERINA PUIG ESTRUCH
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.
SANT FRUITÓS
JOSE GUBIANAS CARNE
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTA MARIA D’OLÓ
JAUME PASCUAL VILANOVA
Ha mort als 80 anys.
NAVARCLES
MARIA ARSEGUL TORRAS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església de Navarcles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ISIDRO ROURA CASELLAS
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
CASTELLGALÍ
JOSEFA CLARENA CLARET
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Castellgalí.
BERGA
MARIA SOLSONA MAS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JOSEP MARIA ROSET MANASANCH
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIA FUENTES MARTÍNEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ROSA SOTERAS BARTROLÍ
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA DELS ÀNGELS SOLÀ COSTA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor