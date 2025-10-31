NECROLÒGIQUES DE L'1 DE NOVEMBRE DEL 2025
MANRESA
ÀNGEL MARTÍNEZ NAVARRO
Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
IGUALADA
JULIÁN SAMANIEGO MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 12.30 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
EVA SOLÉ PLANELL
Ha mort a l’edat de 64 anys. Sense cerimònia.
SOLSONA
ROSER PLANAS PLANAS
Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest dissabte a les 12.30 h a la Catedral.
CARDONA
JOSEFINA ESTEVE BENÍTEZ
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte a les 10 h a la parròquia de Cardona.
JOSEP SOLER RIBALTA
Ha mort a l’edat de 68 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte a les 17 h a la parròquia de la Coromina.
