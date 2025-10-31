Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

NECROLÒGIQUES DE L'1 DE NOVEMBRE DEL 2025

Necrològiques 27 d'octubre del 2025

MANRESA

ÀNGEL MARTÍNEZ NAVARRO

Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.

IGUALADA

JULIÁN SAMANIEGO MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 12.30 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

EVA SOLÉ PLANELL

Ha mort a l’edat de 64 anys. Sense cerimònia.

SOLSONA

ROSER PLANAS PLANAS

Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest dissabte a les 12.30 h a la Catedral.

CARDONA

JOSEFINA ESTEVE BENÍTEZ

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte a les 10 h a la parròquia de Cardona.

JOSEP SOLER RIBALTA

Ha mort a l’edat de 68 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte a les 17 h a la parròquia de la Coromina.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

