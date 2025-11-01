Necrològiques per al diumenge 2 de novembre del 2025
CASTELLBELL I EL VILAR
FRANCISCA CASTELAR SALAZAR
Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a la parròquia del Borràs.
MANRESA
ANTONIO FONT ESCASANY
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
EMILIO GIL AVELLANAS
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al Nou Tanatori Manresa.
MANEL SUCRÀ SABATÉ
NAVARCLES
MIQUEL PRAT SOLÀ
Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a la parròquia de Navarcles.
SANTPEDOR
SALVADOR GARCÍA TOBELLA
Ha mort a l’edat de 75 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 al tanatori de Santpedor.
MARIA JESÚS GÓMEZ CRUZ
Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.
SÚRIA
BENEDICTA PUIG VENTOLDRÀ
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.
IGUALADA
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ MALPARTIDA
Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’oratori de Funerària Anoia.
RAFAEL TAMAYO MORENO
Ha mort a l’edat de 76 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
BERGA
RAMON LLORENS VILAGRASA
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÈS
JOAN VILA TRAVÉ
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a l’església de Santa Margarida de Navès.
