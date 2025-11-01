Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al diumenge 2 de novembre del 2025

CASTELLBELL I EL VILAR

FRANCISCA CASTELAR SALAZAR

Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a la parròquia del Borràs.

MANRESA

ANTONIO FONT ESCASANY

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

EMILIO GIL AVELLANAS

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al Nou Tanatori Manresa.

MANEL SUCRÀ SABATÉ

NAVARCLES

MIQUEL PRAT SOLÀ

Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a la parròquia de Navarcles.

SANTPEDOR

SALVADOR GARCÍA TOBELLA

Ha mort a l’edat de 75 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 al tanatori de Santpedor.

MARIA JESÚS GÓMEZ CRUZ

Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.

SÚRIA

BENEDICTA PUIG VENTOLDRÀ

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.

IGUALADA

JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ MALPARTIDA

Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’oratori de Funerària Anoia.

RAFAEL TAMAYO MORENO

Ha mort a l’edat de 76 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

BERGA

RAMON LLORENS VILAGRASA

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÈS

JOAN VILA TRAVÉ

Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a l’església de Santa Margarida de Navès.

