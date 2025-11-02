Necrològiques per al dilluns 3 de novembre del 2025
MONISTROL DE MONTSERRAT
CATALINA RAMOS GARCÍA
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 a la parròquia Sant Pere de Monistrol de Montserrat.
MANRESA
MANEL SUCRÀ SABATÉ
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Valldaura.
DAVID TÉLLEZ CASTAÑO
Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.
FELISA GONZÁLEZ MUÑOZ
Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.
IGUALADA
FRANCISCA JURADO FERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 99 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
RUFINA LINARES RUIZ
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a la parròquia del barri de Montserrat.
IRENE FONT SOTERAS
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.
CONCEPCIÓ MÉNDEZ MEJÍAS
Ha mort a l’edat de 70 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a la basílica de Santa Maria.
VILANOVA DEL CAMÍ
JORDI RAMOS VILCHES
Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 4 a l’oratori de Funerària Anoia.
CARLOS RODRÍGUEZ ORTS
Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 a l’oratori de Funerària Anoia.
