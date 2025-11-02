Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al dilluns 3 de novembre del 2025

MONISTROL DE MONTSERRAT

CATALINA RAMOS GARCÍA

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 a la parròquia Sant Pere de Monistrol de Montserrat.

MANRESA

MANEL SUCRÀ SABATÉ

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Valldaura.

DAVID TÉLLEZ CASTAÑO

Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.

FELISA GONZÁLEZ MUÑOZ

Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.

IGUALADA

FRANCISCA JURADO FERNÁNDEZ

Ha mort a l’edat de 99 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

RUFINA LINARES RUIZ

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a la parròquia del barri de Montserrat.

IRENE FONT SOTERAS

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.

CONCEPCIÓ MÉNDEZ MEJÍAS

Ha mort a l’edat de 70 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a la basílica de Santa Maria.

VILANOVA DEL CAMÍ

JORDI RAMOS VILCHES

Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 4 a l’oratori de Funerària Anoia.

CARLOS RODRÍGUEZ ORTS

Ha mort a l’edat de 86 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 a l’oratori de Funerària Anoia.

