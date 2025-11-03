Necrològiques del 4 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
ENCARNA HERNÁNDEZ BAÑOS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANTPEDOR
LLUÍS VILA REGUANT
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Pere.
SALLENT
JOAN GALOBART SUÑÉ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.
PUIG-REIG
CONSOL CORDERROURE BESSA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
TEODORA LARIO LOZANO
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
CAL ROSAL
JOSEP COLOMER NONÓ (SEVI)
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.
