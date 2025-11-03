Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

ENCARNA HERNÁNDEZ BAÑOS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANTPEDOR

LLUÍS VILA REGUANT

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Pere.

SALLENT

JOAN GALOBART SUÑÉ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.

PUIG-REIG

CONSOL CORDERROURE BESSA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

TEODORA LARIO LOZANO

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.

CAL ROSAL

JOSEP COLOMER NONÓ (SEVI)

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.

