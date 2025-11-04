Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de novembre del 2025

MANRESA

JOSEP ESCULIAS FORNELLS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ROSARIO ROSELLÓ TARRAGÓ

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

FRANCESC IGLESIAS SALA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan.

SALLENT

RAMONA VILADOMIU RIBÓ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

NAVÀS

MARIA TERESA VILA SERENA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

EL PONT DE VILOMARA

FRANCESC GORDILLO GALLEGO

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PUIG-REIG

JOSÉ RAMOS MOLINA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

RITA CLARAMUNT ESBERT

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CARME RIBÉ SABATÉ

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JAVIER BRETONES GARCÍA

Ha mort als 43 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

