Necrològiques del 5 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
JOSEP ESCULIAS FORNELLS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
ROSARIO ROSELLÓ TARRAGÓ
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
FRANCESC IGLESIAS SALA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan.
SALLENT
RAMONA VILADOMIU RIBÓ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
NAVÀS
MARIA TERESA VILA SERENA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
EL PONT DE VILOMARA
FRANCESC GORDILLO GALLEGO
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PUIG-REIG
JOSÉ RAMOS MOLINA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
RITA CLARAMUNT ESBERT
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CARME RIBÉ SABATÉ
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JAVIER BRETONES GARCÍA
Ha mort als 43 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil