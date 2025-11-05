Necrològiques del 6 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
ÀFRICA ANTON FALCÓ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de la Seu.
RAMON JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
ENCARNA CASADO MARTÍNEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
MARGARIDA PUJOL BAYONA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
ELADIA LÓPEZ CORRAL
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Navarcles.
IGUALADA
MERCÈ PARERA FARRÉS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DOLORS CARULLA BERTRÁN
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DOLORES CAVA GONZÁLEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
