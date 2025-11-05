Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de novembre del 2025

Necrològiques

Redacció

MANRESA

ÀFRICA ANTON FALCÓ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de la Seu.

RAMON JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

ENCARNA CASADO MARTÍNEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

MARGARIDA PUJOL BAYONA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

ELADIA LÓPEZ CORRAL

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Navarcles.

IGUALADA

MERCÈ PARERA FARRÉS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DOLORS CARULLA BERTRÁN

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DOLORES CAVA GONZÁLEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

