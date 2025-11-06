Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 7 de novembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

ANTONIA HENARES REBOLLO

Ha mort als 86 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

FERRAN COSTA DURAN

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

JOSEP ESTRUCH DUARRI

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.

MARIA TORAN ALEGRE

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.

SANTPEDOR

ÀNGEL VILARDELL ÁLVAREZ

Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

MARIA BLANCA FERNÁNDEZ MARTÍN

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

BELLVER DE CERDANYA

CONCEPCIÓ RIBOR RICART

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Sant Marcel de Bor.

BERGA

RAFAEL CABALLERO BUJALANCE

Ha mort als 67 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, al tanatori Gubianes de Puig-reig.

IGUALADA

NIEVES IBÁÑEZ GIMENO

Ha mort als 90 anys.

CARME BLAYA MANSO

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CASTELLOLÍ

JOAN BISBAL BUSQUET

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Castellolí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents