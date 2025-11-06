Necrològiques del 7 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
ANTONIA HENARES REBOLLO
Ha mort als 86 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
FERRAN COSTA DURAN
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
JOSEP ESTRUCH DUARRI
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.
MARIA TORAN ALEGRE
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.
SANTPEDOR
ÀNGEL VILARDELL ÁLVAREZ
Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
MARIA BLANCA FERNÁNDEZ MARTÍN
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
BELLVER DE CERDANYA
CONCEPCIÓ RIBOR RICART
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Sant Marcel de Bor.
BERGA
RAFAEL CABALLERO BUJALANCE
Ha mort als 67 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, al tanatori Gubianes de Puig-reig.
IGUALADA
NIEVES IBÁÑEZ GIMENO
Ha mort als 90 anys.
CARME BLAYA MANSO
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CASTELLOLÍ
JOAN BISBAL BUSQUET
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Vicenç de Castellolí.
