Necrològiques del 8 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIANO LÓPEZ AGUILAR
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ CASTAÑO ÁLVAREZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la basílica de la Seu.
RAFAEL ROMERO SERRANO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JUAN ANTONIO OLMEDA MARTÍNEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Montserrat.
SÚRIA
ALBERT MANRUBIA ASENSIO
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Súria.
SALLENT
JUAN JOSÉ FLORES RICO
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
CASTELLBELL
JORDI LABRADOR VELOSO
Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parroquia El Borràs.
BERGA
LLUÍS SÁNCHEZ ÁLVAREZ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
AVIÀ
RAMON SOLÀ VIÑAS
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia d’Obiols.
SOLSONA
MARIA SANTIAGO CASTILLO
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a la catedral.
PUIGCERDÀ
ANTONIO CORPAS SERRANO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»