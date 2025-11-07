Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

MARIANO LÓPEZ AGUILAR

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSÉ CASTAÑO ÁLVAREZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la basílica de la Seu.

RAFAEL ROMERO SERRANO

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JUAN ANTONIO OLMEDA MARTÍNEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Montserrat.

SÚRIA

ALBERT MANRUBIA ASENSIO

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Súria.

SALLENT

JUAN JOSÉ FLORES RICO

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

CASTELLBELL

JORDI LABRADOR VELOSO

Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parroquia El Borràs.

BERGA

LLUÍS SÁNCHEZ ÁLVAREZ

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

AVIÀ

RAMON SOLÀ VIÑAS

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia d’Obiols.

SOLSONA

MARIA SANTIAGO CASTILLO

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a la catedral.

PUIGCERDÀ

ANTONIO CORPAS SERRANO

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

