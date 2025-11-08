Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de novembre de 2025

MARÍA SÁNCHEZ VILAR

Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori nou.

SANT JOAN DE VILATORRADA

ANA MARIA RODRÍGUEZ MONCUNILL

Ha mort als 75 anys. Sense cerimònia.

SALLENT

RAFAEL RUBIO CANO

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

JULIO ALONSO CANO

Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia.

SANT FRUITÓS DE BAGES

JESÚS VILANOVA GUTIÉRREZ / RG7

ARTÉS

MERCÈ PUIG BOVER

Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SÚRIA

LlUIS VILADÉS ESCALER

Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.

CARDONA

JOSÉ ANTONIO HIDALGO HERNÁNDEZ

Ha mort als 59 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’església de la Coromina.

PUIG-REIG

RAMON SUBIRANA RIU

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.

LA POBLA DE LILLET

JOAN BARNOLA ESPELT

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.

SOLSONA

JOAN CASELLAS FLORES

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la catedral.

JOAN COLELL ESTRADA

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la catedral.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

