Necrològiques del 9 de novembre de 2025
Regió7
MANRESA
MARÍA SÁNCHEZ VILAR
Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori nou.
SANT JOAN DE VILATORRADA
ANA MARIA RODRÍGUEZ MONCUNILL
Ha mort als 75 anys. Sense cerimònia.
SALLENT
RAFAEL RUBIO CANO
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
JULIO ALONSO CANO
Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia.
SANT FRUITÓS DE BAGES
JESÚS VILANOVA GUTIÉRREZ
ARTÉS
MERCÈ PUIG BOVER
Ha mort als 76 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SÚRIA
LlUIS VILADÉS ESCALER
Ha mort als 65 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.
CARDONA
JOSÉ ANTONIO HIDALGO HERNÁNDEZ
Ha mort als 59 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’església de la Coromina.
PUIG-REIG
RAMON SUBIRANA RIU
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.
LA POBLA DE LILLET
JOAN BARNOLA ESPELT
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.
SOLSONA
JOAN CASELLAS FLORES
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la catedral.
JOAN COLELL ESTRADA
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la catedral.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
