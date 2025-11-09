Necrològiques del 10 de novembre de 2025
MANRESA
ASCENSIÓN PEÑA RUIZ. Ha mort als 83 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 11, al Tanatori Mémora.
JOSEP PLANA RIBERA. Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al Tanatori Mémora.
PAQUITA SOTO TORRES. Ha mort als 88 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 de 12, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ANA SÁNCHEZ ALFARO. Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10, al Tanatori Mémora.
BERGA
LLUÍS AMAT MUNTCUNILL. Ha mort als 79 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’11, a l’església de Santa Eulàlia
CERCS
MARIA RODRÍGUEZ GILVERTE. Ha mort als 98 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4, a la parròquia de Sant Jordi.
IGUALADA
PETRA PONCE GIL. Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 11, a la Funerària Anoia.
MARIA ÀNGELS MABRES ARIBAU. Ha mort als 83 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a 2/4 de 12, a la parròquia de la Sagrada Família
SIMON SANDOVAL HERNÁNDEZ. Ha mort als 75 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 4, a la Funerària Anoia.
MARIA JOSEFA VÁZQUEZ CARVAJAL. Ha mort als 82 anys. La cerimònia serà avui, a les 5, a la Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ANTONIA AMARO VALERA. Ha mort als 87 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10, a la Funerària Anoia.
SANT MARTÍ DE TOUS
MARIA ROSA VERDAGUER VIÑETA. Ha mort als 91 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 12, a la parròquia de Sant Martí de Tous.
