Necrològiques del 10 de novembre de 2025

MANRESA

ASCENSIÓN PEÑA RUIZ. Ha mort als 83 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 11, al Tanatori Mémora.

JOSEP PLANA RIBERA. Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12, al Tanatori Mémora.

PAQUITA SOTO TORRES. Ha mort als 88 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 de 12, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ANA SÁNCHEZ ALFARO. Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10, al Tanatori Mémora.

BERGA

LLUÍS AMAT MUNTCUNILL. Ha mort als 79 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’11, a l’església de Santa Eulàlia

CERCS

MARIA RODRÍGUEZ GILVERTE. Ha mort als 98 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4, a la parròquia de Sant Jordi.

IGUALADA

PETRA PONCE GIL. Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 11, a la Funerària Anoia.

MARIA ÀNGELS MABRES ARIBAU. Ha mort als 83 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a 2/4 de 12, a la parròquia de la Sagrada Família

SIMON SANDOVAL HERNÁNDEZ. Ha mort als 75 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 4, a la Funerària Anoia.

MARIA JOSEFA VÁZQUEZ CARVAJAL. Ha mort als 82 anys. La cerimònia serà avui, a les 5, a la Funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ANTONIA AMARO VALERA. Ha mort als 87 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10, a la Funerària Anoia.

SANT MARTÍ DE TOUS

MARIA ROSA VERDAGUER VIÑETA. Ha mort als 91 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 12, a la parròquia de Sant Martí de Tous.

