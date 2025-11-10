Necrològiques de l'11 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
MARIA SERRA VILARRASSA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
PACA ROMAN PULIDO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.
CARDONA
JOSEP ESTRUCH BASCOMPTE
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Cardona.
SALELLES
ROSA FARGAS CODINA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Salelles.
SANT FRUITÓS
ÀNGELA MUNTADA DAURA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
PACO SORIANO SALVADOR
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
IGUALADA
MONTSERRAT BRUNET VENTURA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ODÈN
DOLORS MUNTADA OLLÉ
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Timoneda de Lladurs.
