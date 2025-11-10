Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

MARIA SERRA VILARRASSA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

PACA ROMAN PULIDO

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.

CARDONA

JOSEP ESTRUCH BASCOMPTE

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Cardona.

SALELLES

ROSA FARGAS CODINA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Salelles.

SANT FRUITÓS

ÀNGELA MUNTADA DAURA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

PACO SORIANO SALVADOR

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

IGUALADA

MONTSERRAT BRUNET VENTURA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ODÈN

DOLORS MUNTADA OLLÉ

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Timoneda de Lladurs.

TEMES

