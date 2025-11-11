Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

MANUEL SÁNCHEZ ROMERO

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Manresa.

JOSÉ LUQUE MUÑOZ

Ha mort als 89 anys.

RICARDO ARRONIZ GRACIA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

DOLORES PAEZ VILLAR

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANT FRUITÓS

JESÚS VILANOVA GUTIÉRREZ

Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al cementiri de Navàs.

SÚRIA

MANEL YAGÜES SIBILA

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SALDES

JAUME TOMÀS PRAT

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Saldes.

VILADA

MERCÈ SOLER BARS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Vilada.

IGUALADA

ISIDRE MANAU SOLÀ

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

GUMERSINDO ASBERT MESTRES

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

