Necrològiques del 12 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
MANUEL SÁNCHEZ ROMERO
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Manresa.
JOSÉ LUQUE MUÑOZ
Ha mort als 89 anys.
RICARDO ARRONIZ GRACIA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
DOLORES PAEZ VILLAR
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT FRUITÓS
JESÚS VILANOVA GUTIÉRREZ
Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al cementiri de Navàs.
SÚRIA
MANEL YAGÜES SIBILA
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SALDES
JAUME TOMÀS PRAT
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Saldes.
VILADA
MERCÈ SOLER BARS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Vilada.
IGUALADA
ISIDRE MANAU SOLÀ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
GUMERSINDO ASBERT MESTRES
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca