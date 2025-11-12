Necrològiques del 13 de novembre del 2025
Redacció
EL PONT DE VILOMARA
CARLOS BONDIA ROCA
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
BONI GONZÁLEZ SEVILLA
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Santpedor.
IGUALADA
MANUEL LUQUE CARMONA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CASIMIRO CARO ALFONSO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LOURDES BUSQUÉ GRAU
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor