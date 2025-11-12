Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de novembre del 2025

EL PONT DE VILOMARA

CARLOS BONDIA ROCA

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

BONI GONZÁLEZ SEVILLA

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Santpedor.

IGUALADA

MANUEL LUQUE CARMONA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CASIMIRO CARO ALFONSO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

LOURDES BUSQUÉ GRAU

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

