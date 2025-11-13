Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 14 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA

Ha mort als 62 anys.

JUANA CABELLO CASTUERA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

GREGORIA RUPEREZ MORENO

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTONIO REY NAVASA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

ARTÉS

REMEI FRANCO FERNÁNDEZ

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

VIVER I SERRATEIX

SOLEDAD MARTÍNEZ BELTRAN

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al monestir de Santa Maria de Serrateix.

BERGA

ELVIRA VENTURÓS SUBIRÀ

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

SOLSONA

MARTÍ RITORT RIBALTA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

EDUARDO RODRÍGUEZ OLIU

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ISABEL VALIENTE LÓPEZ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOANA RIUS MORERA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Soledat.

RAMON BARTOLÍ AMER

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc a les 10, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

