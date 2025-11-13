Necrològiques del 14 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA
Ha mort als 62 anys.
JUANA CABELLO CASTUERA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
GREGORIA RUPEREZ MORENO
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTONIO REY NAVASA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
ARTÉS
REMEI FRANCO FERNÁNDEZ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
VIVER I SERRATEIX
SOLEDAD MARTÍNEZ BELTRAN
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al monestir de Santa Maria de Serrateix.
BERGA
ELVIRA VENTURÓS SUBIRÀ
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
SOLSONA
MARTÍ RITORT RIBALTA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
EDUARDO RODRÍGUEZ OLIU
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ISABEL VALIENTE LÓPEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOANA RIUS MORERA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Soledat.
RAMON BARTOLÍ AMER
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc a les 10, a l’oratori de la Funerària Anoia.
