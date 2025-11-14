Necrològiques del 15 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
MARGARET RUBÍ CASALS
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
TERESA RIBÓ CODINA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT JOAN
CRISTÒFOL MARTÍ VIVES
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
TRANQUILINA DESCALS SUBIRANA
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Navarcles.
BORREDÀ
COLOMA MASFERRER SOLER
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Borredà.
PUIG-REIG
ROSER SERRA PARCERISA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
PAULA LÓPEZ CUESTA
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
