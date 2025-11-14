Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 de novembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

MARGARET RUBÍ CASALS

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

TERESA RIBÓ CODINA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT JOAN

CRISTÒFOL MARTÍ VIVES

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

TRANQUILINA DESCALS SUBIRANA

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Navarcles.

BORREDÀ

COLOMA MASFERRER SOLER

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Borredà.

PUIG-REIG

ROSER SERRA PARCERISA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

PAULA LÓPEZ CUESTA

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
  2. La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
  3. La Mola es treu 15 tones de sobre
  4. Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
  5. Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
  6. L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
  7. La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
  8. L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»

Eurecat Manresa promou la reutilització d’equips de respiració autònoma

Eurecat Manresa promou la reutilització d’equips de respiració autònoma

Unes matemàtiques diferents entren a concurs

Unes matemàtiques diferents entren a concurs

Diego Ocampo: "Amb Oriola busquem duresa, cola d'enganxar i experiència"

Diego Ocampo: "Amb Oriola busquem duresa, cola d'enganxar i experiència"

Cajamar inaugura nova oficina al Passeig Pere III de Manresa

Cajamar inaugura nova oficina al Passeig Pere III de Manresa

Necrològiques del 15 de novembre del 2025

Necrològiques del 15 de novembre del 2025

Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»

Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»

Exposició a l'Ateneu de les Bases de Manresa sobre la història de l'atletisme manresà

Exposició a l'Ateneu de les Bases de Manresa sobre la història de l'atletisme manresà

Crema un fluorescent a la llar d'infants l'Estel de Manresa que fa activar els Bombers

Crema un fluorescent a la llar d'infants l'Estel de Manresa que fa activar els Bombers
Tracking Pixel Contents