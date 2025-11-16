Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de novembre del 2025

logo Necros

logo Necros

Redacció

MANRESA

JOAN MONTFORT VIDAL

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la una del migdia, al nou tanatori Manresa de Mèmora

SÚRIA

MIQUEL CAELLES CAMPÀ

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Cristòfol de Súria.

Miquel Caelles

Miquel Caelles / Regió7

CARDONA

JOAN SALVADOR RIBA

Ha mort als 88 anys. La cerimònia es farà avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Cardona.

SOLSONA

PILAR JANÉ GRAU

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la catedral de Solsona.

BORREDÀ

CARME PUIGCORBÉ VILALTA

Ha mort als 86 anys. El funeral es farà avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Borredà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
  2. Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
  3. La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
  4. Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
  5. Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
  6. Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
  7. La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
  8. L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola

Necrològiques del 16 de novembre del 2025

Necrològiques del 16 de novembre del 2025

Jaume Sanahuja, metge de família: «Un metge ha de saber el context social del pacient»

Jaume Sanahuja, metge de família: «Un metge ha de saber el context social del pacient»

La Internet de les coses

La Internet de les coses

Les imatges de la trobada de municipis rurals a Món Sant Benet

Les imatges de la trobada de municipis rurals a Món Sant Benet

‘Lux’ arrasa en la seva primera setmana: Rosalía desbanca Taylor Swift i es converteix en l’àlbum més escoltat del món

‘Lux’ arrasa en la seva primera setmana: Rosalía desbanca Taylor Swift i es converteix en l’àlbum més escoltat del món

El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria

El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria

La Festa de la Ratafia de l’Anoia celebra un 20è aniversari molt participat a Igualada

La Festa de la Ratafia de l’Anoia celebra un 20è aniversari molt participat a Igualada

Els veïns del barri de Valldaura de Manresa omplen les voreres de productes que esperen una segona oportunitat

Els veïns del barri de Valldaura de Manresa omplen les voreres de productes que esperen una segona oportunitat
Tracking Pixel Contents